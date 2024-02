Napoli, Victor Osimhen è finalmente atterrato in serata a Capodichino

Victor Osimhen alla fine di una lunga giornata è finalmente atterrato a Napoli. L’attaccante del club partenopeo, che sarebbe dovuto arrivare questa mattina in Italia, a causa di un ritardo del volo da Lagos a Istanbul aveva perso la coincidenza per l’aeroporto di Capodichino, vedendosi così costretto a posticipare di qualche ora il suo rientro. Ma alla fine Osimhen è sbarcato nel capoluogo campano e dopo un mese e mezzo in Coppa d’Africa è pronto a dare il suo contributo negli ultimi mesi di stagione alla squadra di Mazzarri, impegnata ancora su più fronti.