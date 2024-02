Basket, Coppa Italia: Reggio Emilia vince su Bologna e vola in semifinale

Bologna e Reggio Emilia si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia, in un match terminato 72-81. La squadra vincitrice accede così alla semifinale, in cui incontrerà la vincitrice tra Brescia e Napoli, partita che si giocherà tra poche ore.

Nel primo quarto di gioco, la Virtus Bologna si porta in vantaggio, ma non riesce a prendere il largo. Reggio Emilia tallona gli avversari e i padroni di casa perdono diversi palloni. Durante i primi minuti di gioco, Faye trascina la Reggiana mettendo a segno dieci punti, mentre Belinelli diventa il miglior tiratore da tre del torneo. Alla sirena, il punteggio è di 20-15. Nel secondo parziale, Bologna allunga portandosi avanti di undici punti. La difesa di Reggio Emilia non comunica nel migliore dei modi, lasciando scoperte zone importanti. Sul finale però la Virtus crolla e la Reggiana recupera rientrando in partita. Si va a riposo sul 37-34. Dopo l’intervallo il match prosegue in modo equilibrato. Bologna tenta di scappare via, ma Reggio Emilia resta un pericolo concreto, tanto da trovare il pareggio sul 44-44. A soli dieci minuti dalla sirena finale, il punteggio è di 54-53. Durante l’ultimo parziale, Uglietti porta Reggio Emilia in vantaggio e la partita si accende. Il valzer tra sorpassi e controsorpassi occupa gran parte del quarto finale, con le squadre che si scambiano la guida del match. A fare la differenza sulla panchina degli ospiti è Galloway, che colleziona sei punti consecutivi a pochi secondi dal termine dell’incontro. Reggio Emilia conquista dunque la vittoria per 72-81, volando in semifinale di Coppa Italia.