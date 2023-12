Napoli, Victor Osimhen anticipa la partenza per la Coppa d’Africa

Il Napoli ha comunicato che Victor Osimhen dopo l’allenamento odierno ha ricevuto il permesso da parte della società di anticipare la sua partenza in vista della Coppa d’Africa. L’attaccante nigeriano è infatti squalificato per l’ultima partite di Serie A del 2023 e potrà approfittare di qualche giorno in più per stare con la famiglia prima di iniziare la competizione africana che lo vedrà impegnato quantomeno fino al 22 di gennaio, quando si completerà la fase a gironi.

Al termine dell’allenamento odierno, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 27, 2023