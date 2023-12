Milan, i bookie scommettono sull’esonero di Pioli: quote dimezzate

Stefano Pioli è in bilico con la prossima partita contro il Sassuolo che suona come estremamente decisiva per il futuro prossimo del tecnico sulla panchina del Milan. Dopo lo scudetto vinto ed una stagione, quella passata, in chiaroscuro quella attuale ha portato molte difficoltà in casa rossonera, prima fra tutte quella legata agli infortuni.

Quello che si respira quindi non è un clima sereno in casa Milan. Per queste circostanz i bookmakers si spingono a prevedere una separazione tra i rossoneri e Pioli: Goldbet e Better, infatti, propongono l’esonero a 2,75, ovvero una quota dimezzata rispetto alla vigilia del match contro i campani. Un segnale evidente della scarsa fiducia nel tecnico parmense, il cui futuro sulla panchina del Diavolo appare sempre più appeso a un filo.