Lecce, lavoro personalizzato per Almqvist in vista della trasferta di Bergamo

Il Lecce si è ritrovato dopo il Natale per preparare al meglio la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il mister Roberto D’Aversa ha ritrovato la squadra con qualche assenza pesante che rischia di saltare la trasferta del Gewiss Stadium, come per esempio quella di Almqvist.

Oltre a Dermaku, sono stati a riposo anche Burnete e Samooja per un leggero stato febbrile. Almqvist prosegue nel lavoro personalizzato. Domani allenamento al mattino al Via del Mare. Prossimi giorni che saranno importanti per stabilire se l’esterno potrà essere o meno a disposizione di D’Aversa per la trasferta di Bergamo.