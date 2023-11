Napoli-Union Berlino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Union Berlino, valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I partenopei vogliono bissare il successo ottenuto all’andata in Germania per mettere in discesa il discorso qualificazione e restare in scia del Real Madrid. I tedeschi invece stanno vivendo una crisi senza fine tanto da essere precipitati in zona retrocessione in campionato. Il motivo? Ben dodici sconfitte consecutive. La sfida è in programma oggi, mercoledì 8 novembre alle 18:45, allo stadio Maradona di Napoli. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.