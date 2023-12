Napoli, Sky: Tomiyasu nel mirino per rinforzare la difesa

Secondo quanto riportato da Sky, il Napoli avrebbe messo nel mirino un nuovo nome per rinforzare la difesa. Si tratta di Takehiro Tomiyasu, attualmente impegnato tra le file dell’Arsenal e in precedenza giocatore del Bologna. Il difensore impegnato nel Regno Unito non è l’unica scelta degli azzurri, in quanto altri nomi sono stati accostati al club nelle ultime settimane: Merih Demiral, Ko Itakura e Radu Dragusin.