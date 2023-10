Napoli, il ricordo di Maradona: “Domani sarebbe stato il tuo compleanno, auguri Diego”

Lo speaker del Napoli ricorda Diego Maradona, che domani avrebbe compiuto 63 anni: “Domani sarebbe stato il tuo compleanno e ti avremmo voluto con noi. Auguri Diego”. Per l’occasione, il maxischermo dello stadio ha visto proiettato un fotomontaggio di Maradona in piedi su una montagna oltre le nuvole. I tifosi hanno cantato in suo onore, a pochi minuti dal via della partita contro il Milan.