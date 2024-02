Napoli, Raspadori: “E’ mancata la volontà, imprecisi sul finale”

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori commenta ai microfoni di DAZN il pareggio con il Napoli per 1-1: “Ci è mancato ordine in campo, facciamo spesso fatica nel trovare gli spazi giusti e stiamo lavorando con il mister su questo. È mancato un pizzico di volontà in più nel voler chiudere la partita. Siamo stati imprecisi nel finale e le occasioni non sfruttate fanno nascere di fatto il gol subito. È stata una settimana intensa, con nuove idee e difficoltà da affrontare. Quando ci sono queste situazioni bisogna mettere volontà nel lavoro. Sappiamo che non è semplice, ma la nostra testa deve essere concentrata sui prossimi impegni. Sicuramente la gestione della palla in alcuni momenti non è stata ottimale, ma al di là di questo sono tante le cose da migliorare. Nei momenti cruciali in cui stavamo facendo bene siamo mancati nel trovare il gol del 2-0. Dal punto di vista mentale cercheremo di essere più continui in tutti i momenti della partita. In un momento così, in cui i risultati non sono sempre buoni, essere pronti mentalmente è il miglior punto di partenza“. Infine: “Il quarto posto? È complicato, ma finché avremo la minima possibilità io sarò il primo a crederci”.