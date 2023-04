Napoli-Milan, Maldini: “Una notte rumorosa, ma questi sono solo dettagli”

Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha parlato prima del match contro il Napoli in Champions League. Ecco le sue parole a Mediaset: “Le emozioni sono quelle belle, quelle vere. E c’è anche orgoglio dopo aver fatto anni non all’altezza della nostra storia essere tornati a questo livello. Siamo contenti che stia accadendo adesso e sappiamo come ci siamo arrivati. Che notte abbiato passato?

Rumorosa. Napoli è comunque una città rumorosa, va preso per quel che è. Sono cose che sono sempre successe, solo dettagli”.

E ancora: “La squadra arriva bene. Arriviamo con cinque partite senza prendere gol in Champions e se dovesse succedere anche oggi saremmo qualificati per le semifinali. All’andata l’abbiamo condotta bene dopo un avvio difficile. L’aspetto emotivo sarà fondamentale testarlo perché anche per i ragazzi è la prima volta. Theo Hernandez? E’ un ragazzo di qualità incredibili. Va spesso stimolato e credo che in queste partite lo stimolo arrivi naturale, per lui queste sono le partite più facili da affrontare”.

In conclusione: “La serenità deve far parte di una squadra che affronta un impegno importante come questo. Poi ognuno vive le emozioni alla propria maniera, la squadra è composta da tanti caratteri. Io mi sono accorto subito che Leao sorrideva sempre e mi sono reso conto che era lui che è così”.