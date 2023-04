Napoli-Milan 1-1: Tiziano Crudeli scatenato per la semifinale di Champions: “Stiamo arrivando” (VIDEO)

di Antonio Sepe 76

Il Milan torna in semifinale di Champions League dopo 16 anni eliminando il Napoli e Tiziano Crudeli non riesce a contenere la sua gioia. Il telecronista di fede rossonero si è disperato al rigore sbagliato di Giroud, per poi esultare al gol dello stesso francese che ha sbloccato la gara. Essendo una gara con un’incredibile posta in palio, Crudeli è stato sulle spine fino alla fine, ma al triplice fischio finalmente si è lasciato andare. Ecco gli highlights con il commento del giornalista tifoso rossonero di 7 Gold.