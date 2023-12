Napoli, Meluso: “Rinnovo Osimhen? Fa piacere, Elmas in partenza per Lipsia”

Le parole del ds del Napoli Mauro Meluso prima della partita con la Roma: “Rinnovo di Osimhen? Nei dettagli non entro, fa solo piacere che abbia rinnovato. Il club ha fatto un passo importante verso un giocatore importantissimo e il giocatore aveva il piacere di proseguire il rapporto con il Napoli. Per Elmas c’è un accordo con il Lipsia, dovrebbe essere ceduto alla squadra tedesca. Noi non dipendiamo da un singolo giocatore: il gruppo ha fatto cose grandi l’anno scorso e ora sta dando l’anima. Con Zielinski, che ha espresso la volontà di rimanere, si sta ancora trattando, vedremo nelle prossime settimane“.