Napoli, Mario Rui: “Una partita alla volta. Spalletti ci sta dando tanto a livello tattico”

Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ma pur con il suo Napoli forte del primato in classifica il terzino vuole andarci piano: “Mancano ancora tante partite e può succedere di tutto. Abbiamo un buon margine, ma non concentriamo su quello, pensiamo di partita in partita. Tutti vorranno farci cadere e noi dobbiamo essere pronti”.

La prossima settimana riprende anche il cammino in Champions League: “Sarà una partita molto complicata, conosciamo le qualità dell’Eintracht che l’anno scorso hanno vinto l’Europa League. Sarà difficile, ma il nostro obiettivo come il loro sarà di vincere. Dovremmo essere più bravi di loro e cercare di passare questo turno”.

Sul lavoro fatto da Spalletti: “Il mister ci sta dando molto a livello tattico, è uno che se ne intende. Ci chiede sempre di trovare spazi, appena vediamo uno spazio cerchiamo di sfruttarlo. Il lavoro che stiamo attuando ci ha dato, inoltre, più consapevolezza di ciò che possiamo fare. Già l’anno scorso si poteva fare ma abbiamo sbagliato troppe partite. Quest’anno non le abbiamo sbagliate, siamo più consapevoli delle nostre qualità e di quello che possiamo fare in campo”.

Negli ultimi anni è decisamente migliorato anche il rapporto con il pubblico partenopeo: “Ormai la considero la mia città. È bello sentirsi trattato bene, ma il merito va alla squadra, quando il collettivo è forte vengono fuori anche le qualità dei singoli. Siamo un un gruppo vero”.