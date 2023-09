Napoli-Lazio 1-2, Politano: “Polli a concedere loro la possibilità di fare ciò che volevano”

“Nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni e non abbiamo gestito bene le occasioni. Siamo stati dei polli a concedere alla Lazio il gioco che voleva fare. Se può lasciare strascichi questa sconfitta? Non penso, nel primo tempo abbiamo fatto un grande inizio di partita, creando tante occasioni. C’è da lavorare tanto, quando ci sono molti cambiamenti ci vuole del tempo”. Lo ha detto l’esterno del Napoli Matteo Politano dopo la sconfitta contro la Lazio. “Ci è mancata un po’ di velocità nel giro palla e nel far arrivare i palloni sugli esterni. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita – ha spiegato l’attaccante ai microfoni di DAZN – abbiamo giocatori nuovi che devono inserirsi. Abbiamo tempo, il campionato è appena iniziato poi ci sono le Nazionali. Mister Spalletti dimostrerà il suo talento anche in azzurro, come ha fatto qui a Napoli”, ha concluso Politano.