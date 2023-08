A che ora Manolo Zecchini debutta in UFC contro Charriere? Data, programma, orario, tv e streaming

di Mattia Zucchiatti 33

L’Italia ha un nuovo fighter in UFC. Si chiama Manolo Zecchini e sabato 2 settembre debutterà nella Ufc Fight Night di Parigi, che vede come main event l’incontro tra Cyril Gane e Serghei Spivac. Con un record di 11-3, Zecchini sfiderà Morgan Charriere nella divisione dei pesi piuma. Classe 1996, l’italiano vuole subito partire forte e consolidare la sua posizione nella divisione più famosa delle arti marziali miste. Salgono quindi a due gli atleti del nostro paese in Ufc: dopo il ritiro di Alessio Di Chirico, era rimasto il solo Marvin Vettori ma adesso a fargli compagnia c’è anche Manolo Zecchini che al debutto si gode subito l’ingresso in main card. Quello tra Zecchini e Charriere sarà infatti il match d’apertura della card, che inizierà alle 21:00 (orario italiano). Per il main event tra Gane e Spivac bisognerà aspettare le 23:30 circa. Nel programma attesissimo il ritorno sull’ottagono di Rose Namajunas, che sfiderà Manon Fiorot. L’intero evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn.

DATA: Sabato 2 settembre 2023

Orario: 21:00

Diretta tv e streaming: Dazn

Programma