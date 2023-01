Qatar 2022, il Times: la Fifa ha ordinato alle tv di inquadrare Infantino almeno una volta a partita

Secondo quanto rivelato dal Times, la Fifa avrebbe impartito un ordine piuttosto particolare alle emittenti televisive in occasione dei Mondiali 2022 in Qatar. È stato infatti detto loro di inquadrare Gianni Infantino, presidente della Fifa, almeno una volta a partita. Inoltre, i cameraman dovevano assicurarsi di non riprendere Infantino mentre quest’ultimo era al telefono. Un retroscena che farà sicuramente discutere e che non piacerà agli appassionati di calcio.