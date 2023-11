Napoli, Garcia al capolinea: De Laurentiis ci riproverà con Conte, in pole Tudor e Mazzarri outsider

Dopo la sconfitta in casa contro l’Empoli, la posizione del tecnico Garcia sulla panchina del Napoli è messa concretamente in dubbio. Prima però di considerare l’esonero, De Laurentiis dovrà decidere il nuovo allenatore per i Campioni d’Italia in carica. Il patron napoletano potrebbe optare per Antonio Conte, già contattato dal club azzurro, ora in cerca della zona Champions. In caso di mancato accordo con l’italiano, il Napoli potrebbe considerare Igor Tudor, fino allo scorso anno impegnato con il Marsiglia in Ligue 1. Altre possibile scelte potrebbero essere incarnate da Walter Mazzarri o un nome ancora da scoprire.