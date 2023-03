Napoli-Eintracht: alcuni tifosi tedeschi potrebbero andare a Bergamo per Atalanta-Empoli

Alcuni tifosi dell’Eintracht Francoforte sarebbero rimasti in Italia dopo la trasferta di Champions League contro il Napoli, in cui si sono resi protagonisti di duri scontri nella città partenopea a poche ore dalla gara per la quale, in ogni caso, non avevano possibilità di ingresso. Lo riporta l’Ansa citando fonti investigative. Gli ultras tedeschi, gemellati con quelli dell’Atalanta, potrebbero infatti assistere alla sfida della Dea contro l’Empoli in programma sabato 18 marzo.