Napoli, De Laurentiis stasera a “Che tempo che fa” da Fazio: orario, diretta tv e streaming

Tra gli ospiti più attesi dell’ultima puntata di “Che tempo che fa“, in programma stasera, domenica 28 maggio, spicca Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è stato invitato dal conduttore Fabio Fazio e sarà tra i protagonisti della serata. Tra i temi che affronterà, sicuramente lo scudetto conquistato dai partenopei dopo 33 anni e magari anche il futuro di Luciano Spalletti. L’appuntamento è su Rai 3, con la diretta che inizierà dalle ore 20. Non è stata resa nota però la scaletta, dunque non si può stabilire con precisione a che ora De Laurentiis interverrà in studio. Con ogni probabilità, lo farà nella prima parte della trasmissione, che dura fino alle 23:30 con il “tavolo”. Disponibile ovviamente anche la diretta streaming su RaiPlay, con Sportface che a ogni modo vi terrà aggiornati sulle dichiarazioni di De Laurentiis.