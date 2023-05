Serie A 2022/2023, la classifica a confronto dopo 37 giornate: salto incredibile della Salernitana

Dopo trentasette giornate la classifica di Serie A di quest’anno è diversa da quella della scorsa stagione. Non bene per le milanesi, che hanno migliorato in Europa, ma peggiorato in campionato. -12 l’Inter, -16 il Milan. “Scende” la Juventus, che si trova a -11, a 10 questi sono dovuti alla penalizzazione. Sprofondo Verona che a questo punto ha 21 punti in meno della scorsa stagione. Molto bene la Salernitana, a +11.

La classifica 2022/2023 a confronto con la scorsa stagione

Napoli 87 (+11)

Lazio 71 (+8)

Inter 69 (-12)

Milan 67 (-16)

Atalanta 61 (+2)

Roma 60 (0)

Juventus 59* (-11)

Torino 53 (+3)

Fiorentina 53 (-6)

Monza 52 (neopromossa)

Bologna 51 (+8)

Udinese 46 (+2)

Sassuolo 45 (-5)

Empoli 43 (+5)

Salernitana 42 (+11)

Lecce 36 (neopromossa)

Spezia 31 (-5)

Hellas Verona 31 (-21)

Cremonese 24 (neopromossa)

Sampdoria 19 (-17)

* 10 punti di penalizzazione per la Juventus