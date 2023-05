Nadal, la prima pagina di Marca: “Qualunque cosa tu faccia, noi ci saremo sempre”

Ieri è stata la giornata di Rafael Nadal. Purtroppo non in senso positivo, dato che il campione maiorchino ha ammesso le difficoltà nel recuperare dall’ennesimo infortunio. Lo spagnolo ha dichiarato di volersi prendere alcuni mesi di stop per guarire completamente e sperare di riuscirci, in modo da poter poi tornare tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 per chiudere la sua carriera sul campo e non in una sala conferenza. Oggi è la giornata delle prime pagine. Dalla “vicinanza” mostrata da ‘Marca’ all’Equipé che onora Nadal in forma speciale per dare la notizia della sua assenza al Roland Garros.

Une terre sans son roi. La une de L'Équipe du vendredi 19 mai. pic.twitter.com/f1T3qPKVmp — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 18, 2023