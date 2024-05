Mutua Madrid Open 2024: programma, orari e ordine di gioco semifinali maschili venerdì 3 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Masters 1000 e Wta di Madrid per la giornata di venerdì 3 maggio. Sul rosso del Manolo Santana Stadium si disputano le due semifinali del singolare maschile, la prima a partire dalle 16:00, la seconda in sessione serale alle ore 20:00. Ma c’è spazio anche per le semifinali del doppio sia a livello maschile che femminile.

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 13:00 – (1) Hsieh/Mertens vs (6) Krejcikova/Siegemund

Ore 16:00 – (12) Fritz vs (7) Rublev

Ore 20:00 – Auger Aliassime vs (3) Medvedev o (30) Lehecka

a seguire – (8) Bucsa/Sorribes Tormo vs Pavlyuchenkova/Potapova

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 14:00 – Korda/Thompson vs (11) Murray/Venus

Ore 18:00 – Behar/Pavlasek vs (2) Granollers/Zeballos