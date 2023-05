Musetti-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Musetti affronterà Cameron Norrie nel terzo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Poco più di un mese dopo il loro confronto di Barcellona, i due giocatori tornano a sfidarsi, sempre sulla terra rossa. In palio c’è infatti il quarto turno del Roland Garros, probabilmente contro Carlos Alcaraz. Musetti non ha perso set nei due match disputati finora nello slam parigino ma, se contro Ymer non aveva convinto al 100%, contro Shevchenko invece ha dominato in lungo e in largo, cedendo appena quattro giochi. Norrie invece, dopo il vittorioso esordio in cinque set contro Paire, ha sconfitto un altro francese, ovvero Lucas Pouille, ma stavolta in tre set. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’azzurro, ma il match si preannuncia comunque particolarmente equilibrato.

Musetti e Norrie scenderanno in campo venerdì 2 giugno, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino.