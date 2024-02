Musetti-Machac in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Tomas Machac nel secondo turno dell’ATP 250 di Marsiglia 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese. Dopo il comodo successo al debutto contro Marterer, Musetti torna in campo contro il ceco Machac, reduce da un ottimo Australian Open e capace di esordire a Marsiglia con un convincente successo ai danni di Andy Murray. Per Lorenzo si tratterà di un match sicuramente ostico visto il buon momento di forma dell’avversario, ma allo stesso tempo più che alla portata: non può essere un caso, infatti, che il ceco non abbia ancora raggiunto la top 50 (pur avendo solo 23 anni). Tra i due non ci sono precedenti.

Musetti e Machac scenderanno in campo mercoledì 7 febbraio come primo match sul Court 1 dalle ore 13.00. La diretta televisiva del torneo di Marsiglia è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo francese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.