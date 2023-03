Musetti-Lehecka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Jiri Lehecka nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Esordio in salita per l’azzurro, che in Florida se la vedrà contro l’ostico Lehecka, giocatore molto in forma e potenzialmente pericoloso. Musetti invece sta faticando in termini di risultati e va a caccia di un successo che significherebbe molto. Lehecka, che al primo turno ha liquidato in due set Coria, ha vinto l’unico precedente lo scorso anno a Rotterdam e scenderà in campo con i favori del pronostico.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Lehecka scenderanno in campo sabato 25 marzo con orario ancora da definire. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista ceco. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.