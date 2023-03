Berrettini-McDonald oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Mackenzie McDonald nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. L’americano, che quest’anno ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open, ha iniziato il suo percorso sconfiggendo in maniera molto agevole il colombiano Daniel Elahi Galan. Per Berrettini, diciannovesima testa di serie della manifestazione, si tratta dell’esordio nel tabellone dopo il bye al primo turno. Gli scontri diretti sono 2-0 per l’azzurro, che partirà favorito anche in questa occasione secondo le quote dei bookmakers. Il romano è chiamato ad una risposta già da questo torneo dopo delle ultime apparizioni molto deludenti dal punto di vista fisico e tecnico. In palio ci sarebbe un terzo turno sulla carta fattibile contro uno tra l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero quindici, oppure il transalpino Quentin Halys.

Berrettini e McDonald scenderanno in campo oggi (sabato 25 marzo). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Court 1. Prima di loro lo scontro tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka, che apriranno le danze non prima delle ore 16:00 italiane (le 11:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Berrettini e McDonald garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.