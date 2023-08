Musetti-Kokkinakis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Lorenzo Musetti affronterà Thanasi Kokkinakis al secondo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Il tennista carrarino ha disposto facilmente all’esordio di Nishioka e ora proverà a conquistare il terzo turno e un possibile matchup contro Medvedev. L’avversario odierno non è da prendere sottogamba, essendo in grado di esprimere un ottimo livello di tennis seppur solo saltuariamente anche a causa di un fisico sempre molto fragile. L’australiano al primo turno è riuscito ad avere la meglio sul cinese Zhang e ora proverà a causare un upset nella parte bassa del tabellone. Lorenzo è in ogni caso favorito, ma sul cemento outdoor fatica ancora a trovare una certa continuità di prestazioni.

Musetti e Kokkinakis si sfideranno oggi, mercoledì 9 agosto, come 2°match dalle 17:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e e tutto il torneo nordamericano, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.