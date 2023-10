Musetti-Dimitrov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Lorenzo Musetti affronterà Grigor Dimitrov al primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2023, torneo in programma sul cemento austriaco dal 23 al 29 ottobre. Secondo confronto in carriera tra due dei rovesci più belli del circuito, che si ritrovano dopo la sfida di Acapulco di due anni fa ma lo fanno in condizioni di forma diametralmente opposte. Il bulgaro è reduce da una serie di risultati positivi, su tutti la semifinale a Shanghai, ed ha dimostrato di potersela giocare anche con i migliori, come testimonia il successo ai danni di Alcaraz. Musetti ha invece vinto solamente 3 degli ultimi 9 incontri disputati e sotto certi aspetti non è riuscito a confermare i progressi dimostrati in stagione. Non è un caso dunque che per i bookmakers sia Dimitrov a scendere in campo con i favori del pronostico. L’azzurro però non parte spacciato e proverà a giocarsi le sue carte, pur consapevole che servirà una prestazione di livello.

Musetti e Dimitrov scenderanno in campo martedì 24 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva del torneo di Vienna è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport seguirà l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Il match potrà essere dunque visto anche in streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Infine, in alternativa anche Sportface.it seguirà il torneo di Vienna garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine degli incontri.