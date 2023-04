Il Motomondiale sbarca in Europa: quello che ci dirà il GP di Jerez

Si riaccendono i motori della MotoGP, ritornando finalmente in Europa dopo i Gran Premi d’Argentina e delle Americhe. Domenica infatti si torna nel vecchio continente, più precisamente a Jerez de la Frontera, per il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2023. Tanti gli argomenti di questo storico Gran Premio che, a proposito di storia, ne riporta un pezzo in pista nella forma di Daniel Pedrosa. Collaudatore del team KTM, il pilota ex Honda tornernà a correre come wild card nel suo GP di casa.

Chi invece a casa non ci sarà, è Marc Marquez. Ancora ko dall’infortunio rimediato nella prima gara della stagione, quella di Portimao. Lo stesso pilota ha provato a fare di tutto per essere in pista a Jerez, ma non ha ricevuto il via libera. Al suo posto sulla Honda ci sarà quindi Iker Lecuona, mentre il rientro di Marquez slitta quindi in Francia, per la gara del 14 maggio a Le Mans.

Sarà un weekend importante per il Campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia. Il ducatista sembra imprendibile quando è in giornata, ma quando non lo è, puntalmente si stende. Così arrivano i vari 0, ultimo proprio quello del Gran Premio delle Americhe. Nonostante le ottime prestazioni quindi, Bagnaia è secondo in classifica, dietro a Bezzecchi primo e con 11 punti in più. A Pecco non manca la velocità, manca la regolarità nelle prestazioni. Da segnalare poi il rientro del suo compagno di box: Enea Bastianini.

“Chi va piano, va sano e va lontano” dice un detto, ma forse Fabio Quartararo quest’anno sta andando troppo piano per andare da qualche parte. La Yamaha è sicuramente in difficoltà, ed il francese ha collezionato solo un terzo posto come miglior risultato, nell’ultima gara, in maniera anche un po’ fortunosa vista le cadute davanti. Quartararo in classifica è poi solo settimo, appena 5 punti più sù al compagno di team Franco Morbidelli, mai in piena sintonia con la moto da quando è arrivato nel team ufficiale.

Sarà però un weekend sicuramente avvicente, con il dominio di tutte le Ducati, Bezzecchi e Zarco oltre quella di Bagnaia, che potrebbero essere messe in difficoltà per le caratteristiche del circuito spagnolo. Rins e Vinales scalpitano per dire la loro con le rispettive Honda e Aprilia.

Tutto il Gran Premio della di Spagna sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La Sprint sarà visibile anche in diretta in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Jerez con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento.

Il programma del GP di Spagna

Venerdì 28 aprile

10:45– Prove libere 1

15:00 – Prove libere 2

Sabato 29 aprile

10:10 – Prove libere 3

10:50 – Qualifiche

15:00 – Sprint

Domenica 30 aprile

10:45 – Warm Up

15:00 – Gara