MotoGP, test Portimao 2023: l’Italia domina la prima giornata, Bagnaia leader davanti a Marini

È grande Italia nella prima giornata di test MotoGP 2023 sul tracciato portoghese di Portimao. Il miglior tempo lo mette a referto Pecco Bagnaia, che sfiora addirittura il record in pole position con la sua Ducati (1’38″771). Alle sue spalle il connazionale Luca Marini in una top 10 monopolizzata da Aprilia e Ducati. L’unico intruso è Fabio Quartararo, capace di inserirsi all’ottavo posto. Completano la Top 5 Vinales, Alex Marquez e Fernandez, mentre davanti al Diablo ci sono anche Oliveira e Marco Bezzecchi. Nono posto per Fabio Di Gianntonio, vittima anche di un incidente e diretto all’ospedale per controlli. Di seguito la classifica.

