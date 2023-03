Tuffi, scomparsa a 92 anni Pat McCormick: è stata quattro volte campionessa olimpica

Il mondo dei tuffi è in lutto per la scomparsa a 92 anni della statunitense Pat McCormick. L’ex atleta, che è stata quattro volte campionessa olimpica di tuffi, è morta in una residenza assistita a Santa Ana negli Stati Uniti. La notizia del decesso dell’ex tuffatrice è stata resa nota dal figlio Tim, nato nel 1952, solo cinque mesi prima delle Olimpiadi di Helsinki dove la madre conquistò la medaglia d’oro sia dal trampolino da tre metri che dalla piattaforma. Patricia Joan, per tutti ‘Pat”, concesse il bis quattro anni dopo a Melbourne. Complessivamente McCormick ha conquistato ventisei titoli nazionali statunitensi dal 1946 al 1956 e nella sua bacheca anche tre ori ai Giochi Panamericani conquistati tra Buenos Aires ’51 e Citta’ del Messico ’55.