MotoGP, Sprint GP Argentina 2023 domani in tv in chiaro? Orari, canale e streaming sabato 1 aprile

Domani, sabato 1 aprile va in scena la seconda giornata al Gran Premio d’Argentina, seconda tappa stagionale della MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo la giornata avrà inizio alle ore 15:10 per la terza sessione di prove libere, con le qualifiche alle 15:50. I piloti torneranno in pista alle ore 20 per la Sprint.

Tutto il Gran Premio d’Argentina sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e Sprint saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Termas de Rio Hondo con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento.

Il programma di domani sabato 1 aprile



Ore 15:10 – Prove libere 3

Ore 15:50 – Qualifiche

Ore 20:00 – Sprint