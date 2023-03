Boxe, Magnesi si rilancia: sconfigge Gimenez e conquista il titolo Mondiale Silver WBC dei superpiuma

Riprende la scalata di Michael ‘Lonewolf’ Magnesi, che al Parco dei Divertimenti di Valmontone sconfigge l’argentino Ayrton Gimenez e conquista il Mondiale silver Wbc dei superpiuma. Un buona prova per il 28enne pugile laziale, sempre all’attacco contro un avversario molto abile nel difendersi, ma che mai è riuscito a mettere in discussione la contesa. Arriva la vittoria per decisione unanime che fa felici i tanti appassionati accorsi e rende soddisfatto lo stesso Magnesi: “Finalmente sono riuscito a dimostrare di non essere un pugile in grado di vincere per k.o, ma anche alla distanza. Era un avversario molto scaltro, mobile sulle gambe, che riusciva a fuggire. Ma son stato freddo e lucido nel portare i miei colpi”, ha dichiarato al termine della sfida.

Si tratta di un successo di cui aveva bisogno l’azzurro dopo lo sfortunato ko di Manchester dello scorso settembre, quando lasciò la corona mondiale Ibo nelle mani del britannico Anthony Cacace dopo una split decision nel verdetto che fece molto parlare: “Nel percorso di un atleta e di un pugile ci stanno gli stop, fa parte del gioco. Quella sconfitta mi ha fatto crescere. Ho cambiato un po’ il mio stile e spero di averlo dimostrato anche questa sera”. E si guarda già al futuro: “Adesso ci rimbocchiamo le maniche e puntiamo al massimo. Questo è solo il primo step, vediamo di difendere la cintura e poi puntiamo all’oro”.