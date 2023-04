MotoGP Spagna 2023, Bagnaia: “Il progresso migliore di sempre. Sono molto felice”

Dopo la vittoria nel Gran Premio di MotoGP di Spagna 2023, Pecco Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “Sono molto felice, il progresso di questa settimana è stato il migliore di sempre. Venerdì avevo qualche problema di feeling anteriore, ieri è andata meglio, oggi è andata benissimo. Ho gestito al meglio le gomme. Le condizioni erano difficili, alla fine finire primo oggi è stato davvero bellissimo”.

Queste invece le parole di Pedrosa, leggenda tornata in pista questo weekend solo per il suo GP di casa e che ha chiuso settimo: “E’ stata una bella gara, molto difficile, più di quella di ieri. Sono contento di finire il week-end così. Abbiamo fatto un bel lavoro, e parlo di tutta la squadra. Il risultato, per il team, è incredibile. Cosa resta? Il grande amore del pubblico che mi ha acclamato come non mai”.

Così invece si è espresso Jack Miller, che ha chiuso terzo: “E’ stata una gara lunga, con una bandiera rossa, poi siamo ripartiti. Mi sono reso conto, a metà gara, che eravamo tutti presi e stavamo portando a casa una serie di giri velocissimi. E’ stata una gara divertente, sono molto contento di avervi preso parte. E’ stato molto bello il terzo posto, speriamo di rimanerci in futuro”.