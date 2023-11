MotoGP Qatar GP, Espargarò: “Ieri ho perso la testa, mi prendo le responsabilità”

Le parole di Aleix Espargarò sul colpo al casco dato a Morbidelli durante le prove libere: “Mi dispiace molto per quello che si è visto ieri, ho perso la testa alla fine, e mi prendo tutte le responsabilità. È stato al 100% colpa mia, sono stato imperdonabile. Ma siamo a fine stagione e non stiamo giocando. Non è giusto, però, guardare gli ultimi cinque secondi: Franco mi aveva ostacolato tre volte e quando volevo entrare in pista non mi faceva entrare, e allora ho perso un po’ la testa. Ma lui è un anno e mezzo che ha questo atteggiamento, ha chiamato ‘cane’ Marc [Marquez] l’altro giorno, ha mancato di rispetto alla mia famiglia, ma in questo caso è colpa mia al 100% e chiedo scusa al team e a tutti“.