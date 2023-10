MotoGP, Marquez: “E’ stata una decisione difficile guidata dalla testa ma non dal cuore”

Le parole di Marc Marquez dopo l’annuncio dell’addio a Honda: “Non so da dove cominciare, non so se faccio bene o male, non so cosa succederà in futuro, non so se andrà tutto bene ma so tutto quello che abbiamo ottenuto insieme. È stata la decisione più difficile della mia vita, guidata dalla testa e dal coraggio ma non dal cuore. Perchè la mia squadra del cuore sarete sempre voi, quelli che mi avete sostenuto e che continuerete a sostenermi. Ma ho una cosa chiara in testa: voglio cercare di tornare a essere il miglior pilota del mondo e per farlo devo divertirmi sulla moto. Come diceva un alpinista, se posso scalare l’Everest in tre giorni, perchè farlo in 5? Logicamente è molto più rischioso farlo in tre giorni, ti esponi molto di più e può succedere che non vada bene. Ma se non ci provo, non lo saprò mai. Mi sono sempre detto, e l’ho sempre fatto: segui il tuo istinto, in fatto di carattere e attributi nessuno ti batte. Poi c’è il cuore, e come ben sapete, il nostro rapporto è molto speciale, per questo spero che le nostre strade tornino a incrociarsi. Intanto godiamoci queste sei feste che ci restano quest’anno”.