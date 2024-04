MotoGP GP Spagna, Marquez: “Contento per la pole, ma devo subito pensare alla Sprint”

Le parole di Marc Marquez dopo le qualifiche del Gran Premio di Spagna, che lo hanno visto conquistare la pole position: “Quando stamattina ho visto che pioveva, ho pensato di poter fare finalmente la mia prima pole in Ducati. Sul bagnato sono forte e con questo setup mi sono trovato molto bene. Sono contento per la pole, ma questa Moto GP è strana, perché non posso godermi il momento, ma devo subito pensare alla Sprint. Martin partirà sicuro molto forte, ma noi proveremo a non essere da meno. Finire sul podio sarebbe per noi una grande soddisfazione”. La parola passa poi a Jorge Martin, terzo classificato: “Oggi non mi aspettavo di ottenere la prima fila, perché in queste condizioni miste della pista, di solito, faccio schifo. Sono comunque riuscito a trovare le giuste linee da fare in moto. Oggi era importante partire davanti. È la prima volta che guido sul bagnato con la Ducati 2024 e devo ammettere che mi sono trovato bene: abbiamo fatto anche delle modifiche sul basic. Mi trovo ovviamente molto meglio sull’asciutto e spero che le condizioni della sprint possano essere quelle. Se le condizioni saranno miste sarà dura superare“. Infine, il commento del secondo classificato Marco Bezzecchi: “È bello tornare in prima fila: dopo la giornata di ieri era fondamentale riconfermarsi. Ora mancano la Sprint e la gara, che sono i due step più importanti. Intanto, però, mi godo questo bel momento. Secondo me avrei potuto far bene anche sull’asciutto. In queste condizioni ci vuole anche un po’ di fortuna. Sprint? Speriamo che la pista si asciughi“.