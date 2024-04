MotoGP GP Spagna: Bagnaia si ritira dalla sprint dopo un contatto con Binder (VIDEO)

Francesco Bagnaia abbandona la gara sprint del Gran Premio di Spagna. Il pilota della Ducati entra in contatto con Brad Binder e Marco Bezzecchi, rimanendo schiacciato tra i due. Il pilota KTM entra in modo aggressivo, disarcionando il campione del mondo in carica. Bagnaia abbandona così la gara, terminando la giornata di sabato senza punti.

💥 @PeccoBagnaia is OUT of the #TissotSprint

Contact with Bezzecchi and @BradBinder_33 rules the reigning World Champion out of contention 😱#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/G6kwdLT45B

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2024