MotoGP GP San Marino 2023, Quartararo: “La gara non mi è piaciuta, una delle peggiori della mia vita”

“E’ stata una delle gare peggiori della mia vita“. Non ha usato mezzi termini Fabio Quartararo per descrivere la Sprint Race del GP di San Marino 2023 di MotoGP. Intervenuto ai microfoni di Canal+, il francese della Yamaha ha spiegato: “Il ritmo non era il massimo, quando sei alle spalle di alcuni piloti e non puoi sorpassarli è frustrante. Il copione era sempre lo stesso: loro acceleravano e noi recuperavamo in frenata. E’ stata davvero dura, non mi sono divertito per nulla“. Quartararo ha poi proseguito: “Mi sento come se fossi di fronte ad un muro. Può succedere di essere in difficoltà, ma bisogna lavorare per apportare delle modifiche. Se nessuno è disponibile a farlo allora le cose si fanno difficili“.