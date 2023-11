MotoGP GP Qatar, Marini: “Sono molto contento, sempre bello essere il più veloce”

Le parole di Luca Marini ai microfoni di Sky sport dopo aver conquistato la pole del Gran Premio del Qatar: “Sono veramente contento, un grandissimo giro, mi sentivo molto bene. È sempre bello fare la pole ed essere il più veloce di tutti. Sinceramente per il passo gara dopo vedremo, sarà un po’ più difficile per la scelta delle gomme. Ma per le qualifiche benissimo così. Un grande giro, qualche sbavatura, forse si poteva fare un po’ meglio, ma vedremo la prossima volta“.