MotoGP GP Portogallo, Bastianini: “Non sono contento, ho fatto un errore banale”

Le parole di Enea Bastianini, pole sitter del Gran Premio del Portogallo, dopo la sesta posizione conquistata durante la gara sprint: “Non sono molto contento, perché ho fatto un errore abbastanza banale. Ho messo lo shot e alla fine l’ho cavato, perché non ero convinto di averlo inserito. È un peccato, ma ci riproverò domani. Devi iniziare a frenare forte per far agganciare lo shot. Quando sono arrivato alla casella di partenza ho dato troppo freno e lì si è disattivato. Nei primi giri ho stressato troppo la gomma davanti e non è uscito il mio reale potenziale. In frenata ho notato che faccio fatica ad attaccare gli altri: questo è un difetto che al momento c’è. In gara parto davanti e devo cercare di rimanerci“.