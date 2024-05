Bruges-Fiorentina, Hayen: “Tanta fiducia, il risultato dell’andata si può ribaltare”

Il Bruges ci crede in vista della semifinale di ritorno di Conference League da giocare in casa contro la Fiorentina: “Abbiamo tanta fiducia in vista della gara di domani, mi fido dei miei giocatori che fin qui hanno fatto molto bene. Il gruppo ha veramente fame, vogliamo mettere in campo una grande prestazione, io sono tranquillo e come sempre voglio vincere”, ha detto il tecnico del Bruges, Nicky Hayen, alla vigilia della gara. “Tutti i giocatori sono importanti e ci sarà bisogno di tutti – ha aggiunto l’allenatore -. Sappiamo quali sono i punti di forza e i punti deboli della Fiorentina e abbiamo lavorato su quelli. I giocatori hanno fiducia e sanno cosa devono fare. Domani sarà una grande partita, è bello per tutti noi preparare questa semifinale, ma siamo concentrati al 100% come in ogni altra gara. Abbiamo visto molte partite della Fiorentina, anche quella di ritorno in Coppa Italia con l’Atalanta che dimostra che anche partendo da 0-1 si può ribaltare il risultato”.