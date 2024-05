MotoGP GP Francia, Martin: “Non ero sicuro della pole, sono contento”

Jorge Martin è il poleman del Gran Premio di Francia, quinta tappa del mondiale di MotoGP 2024. Ai microfoni di Sky il leader del mondiale commenta la sua sessione, conclusasi con una caduta: “So che ho fatto un bel giro con un bel tempo, ma non ero sicuro di centrare la pole. Sono contento. Abbiamo un passo molto buono, siamo molto costanti e mi trovo bene. In qualifica capita di spingere un po’ troppo e cadere, ma per fortuna sono a posto e prendiamola come esperienza per non ripetere lo stesso errore in gara”. Conclude: “Vediamo come andrà la partenze e poi a fare un bel ritmo. Lo abbiamo ed è il nostro punto di forza per provare a far bene oggi“.

La parola passa poi a Francesco Bagnaia, che scatterà dalla seconda posizione. Anche il campione del mondo in carica è caduto a pochi minuti dalla fine: “Purtroppo non sono riuscito a chiudere l’ultimo giro, può succedere quando spingi così forte, stava venendo fuori un giro incredibile, ho toccato un po’ la linea bianca e ho perso davanti. In ogni caso siamo contenti, il passo è davvero buono, siamo in prima fila insieme a due piloti che vanno veramente forte, quindi sarà una bella gara. La Sprint sarà sicuramente tosta, vanno tutti molto veloce, il passo dice che siamo tutti vicini. Ma penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro per riuscire ad avere una buona posizione“.

Infine parla Maverick Vinales, che con la sua Aprilia completa la prima fila. Lo spagnolo esprime la sua soddisfazione nel post qualifiche del Gran Premio di Francia: “È veramente un bel risultato, sul passo sono molto più preciso che sul giro veloce, mi sento preparato e proveremo a essere più aggressivi e dare il massimo dalla prima curva”. Vinales conclude: “Sono soddisfatto per il lavoro fatto, da ieri a oggi siamo migliorati. Io darò il massimo“.