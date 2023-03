MotoGP, Bagnaia: “Sono felice di cominciare, pronto a difendere il numero 1”

Il Campione del Mondo di MotoGP, Pecco Bagnaia, ha parlato alla vigilia dell’inizio del Mondiale 2023. Ecco le sue parole: “Sono molto contento di cominciare il Mondiale, perchè i test sono andati alla perfezione. La nuova moto si adatta meglio al mio stile di guida, è migliorato anche il passo gara. Credo che siamo in una posizione migliore rispetto agli altri. Tutti però vorranno strapparmi il n.1 ma se lavoriamo bene sono sicuro che potremo difendere il titolo, anche se non sarà semplice, perchè la Yamaha di Quartararo e la Honda di Marquez saranno davanti, proprio come il mio compagno di team, Enea Bastianini”.

E ancora: “Un anno fa eravamo nei guai, mi mancava un po’ di aderenza in curva, ma stavolta gli ingegneri sono riusciti a darmi quello che mi mancava. Già in Malesia la moto mi è sembrata buona, poi qui a Portimao c’è stato un passo avanti enorme, abbiamo più velocità in curva e riesco a piegare meglio la moto nelle curve più veloci”.