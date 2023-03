MotoGP Argentina 2023, Vinales: “Aprilia ha lavorato molto bene. Sono motivato”

Dopo il secondo posto arrivato nella gara inaugurale in Portogallo, Maverick Vinales arriva fiducioso Gran Premio d’Argentina 2023, alla seconda tappa del Mondiale della MotoGp. Ecco le sue parole: “Siamo solo ad inizio stagione ma sono comunque contento. Il team ha lavorato bene e mi sento più comodo in sella, riesco a sfruttare meglio la RS-GP. Il nostro obiettivo rimane quello di estrarre sempre il massimo dalla nostra moto, se faremo questo con costanza sono sicuro che i risultati arriveranno. Argentina e America sono due piste che mi piacciono, ci arrivo motivato”.

Così invece il suo compagno di team, Aleix Espargaro: “E’ evidente che tornare in Argentina ci riporti alla mente ricordi bellissimi, ma questa è una nuova stagione. Sono comunque fiducioso perché in Portogallo abbiamo avuto le risposte che cercavamo, sono soddisfatto del nostro livello, dobbiamo migliorare in qualifica per poterlo poi dimostrare nelle due gare. Essere coinvolti nelle battaglie a centro gruppo fa inevitabilmente perdere tempo, quindi dovremo partire più avanti per poter mettere a frutto il nostro ritmo”.