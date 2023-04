MotoGP Americhe 2023, Marini: “Partire in prima fila è fantastico”

Dopo il terzo posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2023 di MotoGP, Luca Marini ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sto andando benissimo ma sono arrabbiato per l’errore di stamattina. Per fortuna ho fatto un bel giro anche con la prima moto. L’abbiamo messa a posto ma non è come la moto 2. Ad ogni modo sono molto contento perchè partire in prima fila è fantastico. Dovrò fare una bella partenza, certo è che nelle FP3 mi devo inventare qualcosa. Come se ci fosse qualcuno che mi faccia una ‘macumba’. La chiave di Sprint e gara? Partire bene ed attaccarci a Pecco che ha il passo migliore”.