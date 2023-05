Moto3, risultati ed ordine d’arrivo GP Francia 2023: trionfa Holgado, Nepa miglior italiano

I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Francia 2023, quinta gara dell’anno del mondiale di Moto3. Sul circuito di Le Mans a trionfare è Daniel Holgado, bravo a sbaragliare la concorrenza e tagliare il traguardo per primo, confermandosi leader della classifica generale. Sul podio insieme a lui anche Sasaki e Masia: per entrambi si tratta di punti importanti in ottica lotta per il titolo. Quarto posto invece per Ivan Ortolà, che aveva vinto le ultime due gare. Un solo italiano, infine, a punti e dunque tra i primi 15. Si tratta di Stefano Nepa, decimo al traguardo. Di seguito l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO

1. Holgado

2. Sasaki

3. Masia

4. Ortolá

5. Yamanaka

6. Öncü

7. Artigas

8. Alonso

9. Rueda

10. Nepa

11. Kelso

12. Toba

13. Suzuki

14. Salvador

15. Veijer