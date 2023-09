Morte Napolitano: un minuto di silenzio in tutte le manifestazione sportive del weekend

Un minuto di raccoglimento verrà osservato su tutti i campi di Serie A, in occasione della quinta giornata, per ricordare Giorgio Napolitano. L’ex Presidente della Repubblica si è infatti spento all’età di 98 anni e Giovanni Malagò, numero uno del Coni, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio. L’invito, per onorare la memoria di Napolitano, non è esteso solamente alla Serie A bensì a tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.