Durante la partita di Women’s Nations League tra Svizzera e Italia, le calciatrici sono scese in campo con il braccialetto ‘Se Acabò‘. Si tratta di un gesto in supporto di Jenni Hermoso, calciatrice spagnola baciata dall’ex presidente della federcalcio Luis Rubiales. ‘Se Acabò’ è diventato uno slogan contro la disparità do genere.