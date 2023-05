Trionfo dell’Inter, pareggiano Milan e Roma: Lazio sempre più seconda

Dilaga l’Inter in casa del Verona nel match della 33esima giornata di Serie A, con un tennistico 0-6 nel segno degli attaccanti. Doppietta di Lautaro, doppietta di Dzeko, eurogol di Calhanoglu ed autogol di Gaich, spianano la strada all’Inter che sale così al quarto posto. Si fermano infatti a 58 sia Milan che Roma, entrambe fermate sull’1-1 rispettivamente da Cremonese e Monza. Controsorpasso poi della Lazio, che si impone per 2-0 contro il Sassuolo all’Olimpico.

Un’inter che mai è andata in difficoltà, nè tantomeno è stata impensierita dagli scaligeri. Il muro dura mezz’ora, ma quando cade, fa un tonfo fortissimo, 3 gol subiti in 7 minuti. Uno due micidiale anche nel secondo tempo, col punto esclamativo messo poi al 92′ da Lautaro: 0-6, e Inter che entra in zona Champions.

Piange l’altra metà di Milano, con i rossoneri che si fermano sull’1-1. Match subito sbloccato da Saelemaekers, ma gol annullato dal Var. Si resta 0-0, fino al minuto 77′, quando il numero 77 David Okereke la sblocca in contropiede. Si butta completamente in avanti il Milan, che trova poi il pareggio al 93′ su un confuso calcio di punizione con Junior Messias. Milan ora al sesto posto, a 58 punti insieme all’Atalanta ed alla Roma.

Stesso risultato per i giallorossi, che in piena emergenza si fanno recuperare dal Monza. Al 24′ El Shaarawy raccoglie il regalo di Di Gregorio che regala la rete ai capitolini. Al 39′ poi l’ammazza grandi, Luca Caldirola, trova il suo secondo gol in stagione, per fermare il risultato sull’1-1, far salire il Monza al decimo posto, ed a 45 esattamente come Bologna e Torino. Roma invece settima, ma con gli stessi punti di Milan e Atalanta.

Chiudiamo con la Lazio di Sarri, che dopo due sconfitte consecutive, ritorna alla vittoria, senza subire gol. 2-0 in casa con il Sassuolo. Decicono Felipe Anderson al quarto d’ora e Basic in pieno recupero. Riesce il controsorpasso alla Juventus, secondo posto e 64 punti.